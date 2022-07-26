Как пирамиды, но круче: принц Саудовской Аравии планирует построить самое большое в мире сооружение длиной 120 км. Фото

CentralAsia (CA) - Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил инженерам и дизайнерам, что хочет, чтобы его следующий архитектурный проект был таким же грандиозным и запоминающимся, как пирамиды Древнего Египта. В планах принца сделать его крупнейшим зданием в мире.

Принц Салман называет сооружение «Зеркальной линией» и хочет, чтобы в нем проживало около пяти миллионов человек. Небоскреб будет представлять собой набор из двух параллельных зданий, каждое высотой 487 метров и протяженностью 120 километров. Строительство мегасооружения может обойтись в триллион долларов.

Мегасооружение, которое должно затмить египетские пирамиды, будет фактически городом, в котором будет все необходимое для комфортной жизни. Стадион, яхт-клуб, фабрики по производству еды и инфраструктура для получения энергии из возобновляемых источников — вот далеко не полный список того, что будет внутри «Зеркальной линии».

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На сегодняшний день самым высоким сооружением в мире за всю историю человеческого строительства считается 163-этажный небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае. Высота здания составляет 828 м.