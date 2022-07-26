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Байден заявил о намерении выйти из самоизоляции к концу недели
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден, ранее заболевший коронавирусной инфекцией, заявил, что рассчитывает выйти из самоизоляции и вернуться в офис к концу недели, передает The Washington Post.

Президент рассказал журналистам, что, даже если его голос все еще хриплый и у него болит горло, он «чувствует себя прекрасно». По его словам, каждый день врачи проводят «полномасштабную серию исследований», измеряя его температуру, пульс, уровень сатурации.

«Пока все хорошо. Я чувствую себя лучше с каждым днем … Я думаю, что я на пути к полному выздоровлению», — сказал Байден.

Белый дом сообщил о диагнозе президента США 21 июля. В тот же день Байден ушел на самоизоляцию.

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