Важно не допустить международной изоляции Афганистана, - президент Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте начала свою работу Международная конференция по Афганистану на тему «Афганистан: безопасность и экономическое развитие»,.

По информации ИА «Дунё», обращаясь сегодня к участникам международной конференции по Афганистану», глава государства Шавкат Мирзиеев сказал: «Мы убеждены, что сегодня мировое сообщество может и должно избежать повторения ошибок 1990-х годов. Важно не допустить международной изоляции Афганистана, которая неизбежно приведёт к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации. Речь идёт о судьбе миллионов людей».

В приветственном послании участникам международной конференции по Афганистану глава государства также призвал поощрять и поддерживать усилия афганских властей по постконфликтному обустройству страны и построению независимого, стабильного и самодостаточного государства.

«Сегодня Временное правительство предпринимает определенные шаги по мирному обустройству страны, стремится улучшить социально-экономическую ситуацию, наладить дружественные отношения с соседними государствами, взаимовыгодное сотрудничество с международным сообществом, сказано в обращении Президента Узбекистана. - И мы должны поощрять и поддерживать эти усилия. При этом фундаментальными условиями установления долгосрочного мира в Афганистане остаются формирование широкого представительства всех слоев афганского общества в государственном управлении, обеспечение базовых прав и свобод человека, особенно женщин, и всех этноконфессиональных групп», - отметил Мирзиеев.

В работе конференции участвуют свыше 100 участников более чем из 20 стран, а также ведущих международных структур – ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Евросоюза, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества.

Делегацию Временного правительства Афганистана возглавляет исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки.