Президент Узбекистана призвал Временное правительство Афганистана разорвать связи с международными террористическими организациями

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 25 июля в своем приветственном послании участникам международной конференции по Афганистану конференции, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал афганские власти к соблюдению основных требований мирового сообщества.

«Мы призываем нынешнее правительство Афганистана продемонстрировать твёрдую волю и принять решительные меры для предотвращения и противодействия терроризму во всех его формах и проявлениях, разорвать связи со всеми международными террористическими организациями, говорится в обращении Президента Узбекистана. Это будет способствовать укреплению доверия к Временному правительству, откроет реальные перспективы для устойчивого развития Афганистана в атмосфере дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества со своим ближайшим окружением и международным сообществом», - отметил Мирзиеев.

Участники международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», которая проходит в столице Узбекистана 25-26 июля, обсуждают действия международного сообщества по оказанию срочной гуманитарной помощи афганскому народу и содействие экономическому восстановлению Афганистана.

В работе конференции участвуют свыше 100 участников более чем из 20 стран, а также ведущих международных структур – ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Евросоюза, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества.

Делегацию Временного правительства Афганистана возглавляет исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Муттаки.