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Генпрокуратура России просит суд признать Партию исламского возрождения Таджикистана террористической в РФ

CentralAsia (TJ) -  Генеральная прокуратура России подала иск в суд о признании террористической Партии исламского возрождения Таджикистана. Об этом глава ведомства Игорь Краснов сообщил во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

Краснов сообщил, что просьба его таджикского коллеги о признании в России некоторых организаций террористическими была рассмотрена. «Нами уже направлен в суд соответствующий иск в отношении Партии исламского возрождения Таджикистана», – сказал он.

Власти Таджикистана в 2015 году обвинили Партию исламского возрождения и ее руководство в организации попытки вооруженного переворота в стране. Верховный суд по иску генпрокурора страны признал партию террористической и экстремистской, а также запретил ее деятельность на территории республики.

Лидеры ПИВТ за рубежом отрицают свою причастность к попытке переворота и видят в этом предлог, под которым власти страны избавляются от оппозиции. После ареста и вынесения приговора 14 членам политсовета ПИВТ десятки членов партии, спасаясь от преследования, вынуждены были уехать в страны ЕС.

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