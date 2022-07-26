Глава ГУР Минобороны Украины возглавит комитет по вопросам разведки при Зеленском

Кирилл Буданов

CentralAsia (CA) - Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов возглавит также комитет по вопросам разведки при президенте. Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

«Принял сегодня важные кадровые решения. В частности, руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять и Комитет по вопросам разведки при президенте Украины»,— сказал Зеленский.

Отмечается, что Буданов занял пост главы ГУР в августе 2020 года.

Глава государства 25 июля, также сменил командующего силами спецопераций. Место Григория Галагана занял Виктор Хоренко, который фигурировал в публикациях СМИ как глава спецрезерва главного управления разведки.

Кадровые перестановки в силовых структурах Украины проходят на фоне российских военных действий. Ранее Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, объяснив это большим числом государственных изменников в силовых структурах.