Узбекистанцев призвали быть осторожными при выборе работы в России, чтобы не попасть в зону конфликта между РФ и Украиной

CentralAsia (UZ) - Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана призвало трудовых мигрантов осторожно выбирать работу в России. Объявления о высокооплачиваемой работе могут обернуться привлечением в зону конфликта между Россией и Украиной, предупредили в ведомстве.

По информации Агентства, некоторые новостные каналы распространяют объявления о приглашении граждан Узбекистана и Кыргызстана на работу в Россию за высокую зарплату. Основной целью этих объявлений является привлечение граждан в зоны конфликта между Россией и Украиной.

Отмечается, что гражданам за высокую заработную плату предлагают работу в частных охранных предприятиях и обещают помочь в получении гражданства России. Однако на самом деле работа заключается в выполнении задач в зоне конфликта между Россией и Украиной.

«В связи с этим просим наших соотечественников не верить неофициальным объявлениям о предложениях работы за границей», - говорится в сообщении Агентства.

По статье 154 УК РУз (Наемничество) участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны, находящейся в конфликте с целью получения материального вознаграждения или иных личных выгод наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.

Ранее редакция «МедиаХаб» опубликовало на своем YouTube-канале видео о том, как российская частная военная компания вербует граждан Узбекистана и Кыргызстана для своих военных действий в Украине.