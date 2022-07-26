Главы МИД Афганистана заверил, что территория его страны больше не будет представлять угрозы для Узбекистана

CentralAsia (UZ) - И.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов провел встречу с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки, прибывшим в Ташкент для участия в Международной конференции на тему «Афганистан: безопасность и экономическое развитие». Об этом 26 июля сообщила пресс-служба МИД РУз.

В ходе встречи афганской делегацией отмечалось, что инициатива президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева по проведению Международной конференции по Афганистану является своевременной и востребованной, так как предстоящее мероприятие позволит мировому сообществу получить детальную информацию о ситуации в Афганистане.

Подчеркнута приверженность афганской стороны к поддержанию и наращиванию взаимодействия с Узбекистаном, который является и будет оставаться самым близким и надежным партнером страны.

А.Муттаки заверил, что территория Афганистана больше не будет представлять угрозы для Узбекистана и других государств региона.

Глава афганской делегации выразил признательность узбекской стороне за оказываемое гуманитарное содействие Афганистану, в том числе через Многофункциональный транспортно-логистический хаб в Термезе, а также реализацию энергетических и инфраструктурных проектов.

В.Норов призвал афганскую сторону принять действенные меры по скорейшему выполнению основных требований международного сообщества, в том числе по созданию правительства на основе широкого представительства, соблюдению прав женщин и национальных меньшинств, обеспечению доступа девочек к получению полноценного школьного образования.