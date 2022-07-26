Энергетический кризис носит глобальный характер, - Foreign Рolicy

CentralAsia (CA) - В то время как Россия ведет жесткую игру с поставками газа в Европу, континент смотрит в тревожное энергетическое будущее — и не только он. В течение нескольких месяцев заоблачные цены на природный газ и нефть сеют хаос во всем мире, и эксперты предупреждают, что этому не видно конца, пока продолжается война в Украине, пишет Foreign Рolicy.

От Эквадора до Южной Африки нехватка топлива и отключения электричества ввергли зависимые от импорта страны в экономические потрясения, заставив отчаявшиеся правительства искать обходные пути. В Шри-Ланке, которая уже страдала от нарастающего кризиса, острая нехватка и многодневные очереди вынудили власти издать приказы о работе на дому. Пакистан прибегнул к сокращению рабочей недели, чтобы ослабить давление из-за длительных отключений электроэнергии, в то время как Панама потрясена демонстрациями по поводу роста цен.

«Мы переживаем первый глобальный энергетический кризис», — сказал Джейсон Бордофф, эксперт по энергетике Колумбийского университета, который отметил, что кризис затронул почти все регионы и источники энергии в мире. «Волнистые эффекты наблюдаются во всем мире, и я не думаю, что мы еще видели худшие из них».

Рынки уже были напряженными до того, как Россия вторглась в Украину в результате сочетания пандемии, замедления цепочки поставок и климатических потрясений. Это усугублялось сокращением экспорта российского газа, что вынудило Европу искать источники поставок в других странах и привело к дальнейшему росту цен на мировом рынке. Теперь, когда экстремальная жара, вызванная изменением климата, подливает масла в огонь, эти проблемы только усугубляются.

«Это просто взаимосвязанная глобальная система. Когда давишь в одном месте, это ощущается в другом», — сказал Бордофф.

По словам эксперта Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Антуана Халфа, в последний раз мир переживал катастрофический энергетический кризис — хотя и только для нефти — это было в 1970-х годах, когда ОПЕК ввела эмбарго, которое потрясло нефтяную промышленность. Этот кризис породил Международное энергетическое агентство (МЭА) и подтолкнул промышленно развитые страны к разработке стратегических резервов для подготовки к будущим перебоям в поставках. Но многие страны с формирующимся рынком и обремененные долгами страны не имеют такой подушки безопасности, что делает их особенно уязвимыми перед любыми потрясениями.

«Сегодня у нас совершенно новый состав стран, небольших стран, которые быстро развиваются и потребляют все больше и больше энергии, и это отличный признак, отражающий их экономическое развитие», — сказал Халф. «Но это также сделало их гораздо более уязвимыми к рискам сбоев, и они не являются частью этой системы безопасности МЭА».

Возьмем Пакистан, который изо всех сил пытается справиться с отключениями электроэнергии, или Эквадор, где смертоносные протесты против роста цен на топливо и стоимости привели к тому, что в июне страна почти остановилась. В последние недели и Гана, и Камерун были охвачены протестами против цен на топливо и его нехватки. То же самое произошло в Аргентине и Перу, где рост цен на энергоносители вызвал забастовки и демонстрации.

«Беднейшие страны мира уже испытывают экономические трудности, имеют слабое финансовое положение и вообще не могут позволить себе энергию», — сказал Бордофф. «Я думаю, вы увидите больший риск веерных отключений электроэнергии и проблем с включенным светом и электричеством в тех частях мира, которые имеют более низкий доход и не имеют стабильных электрических сетей».

Некоторые страны уже в темноте. Например, Южная Африка, которой, безусловно, не чужда разгрузке, страдает от веерных отключений электроэнергии, поскольку она борется с одним из своих самых тяжелых энергетических кризисов. Как и Куба, которая уже страдала от массовых отключений электроэнергии.

Чтобы избежать той же участи, другие страны вернулись к углю. По мере углубления энергетического кризиса в мае Индия обязалась перезапустить угольные шахты и увеличить производство; в июне импорт угля в Индию достиг рекордного уровня. И страна может быть в этом надолго, сказал министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх.

По словам эксперта по энергетике в RBC Capital Markets Хелима Крофта, эти сбои являются частью более широкой картины того, как вторжение России в Украину потрясло товарные рынки и перевернуло мировую экономику. Помимо энергии, на эти две страны также приходится значительная доля мирового экспорта пшеницы и основных ресурсов для производства удобрений, оба из которых были ограничены во время войны.

«Это не просто история с нефтью или газом. Это история о ключевых сельскохозяйственных продуктах, потенциальном глобальном продовольственном кризисе. Это так потенциально политически опасно, потому что это действительно причиняет столько страданий стольким гражданам», — сказал Крофт.

Поскольку европейские страны избегали поставок нефти из России, Китай и Индия начали поглощать ее более дешевые запасы, и теперь Москва стала крупнейшим поставщиком Пекина. Но их высокий уровень потребления не означает, что сами Китай и Индия не понесут экономических потерь в результате кризиса: даже с учетом уценки в России обе страны платят бешеные цены за другой импорт энергоносителей. «Здесь есть финансовые последствия, которые не полностью компенсируются импортом российской нефти, даже если с большой скидкой», — сказал Фернандо Феррейра, директор Службы геополитических рисков Rapidan Energy Group.

Эти рынки могут столкнуться с еще одним шоком предстоящей зимой, когда вступит в силу полный набор европейских мер, направленных против российской нефти. Чтобы смягчить потенциальный скачок цен, администрация Байдена изо всех сил пытается разработать план ограничения цен на российскую нефть. но на пути стоит много препятствий.

«Мы можем ожидать новых сбоев на энергетическом рынке и повышения цен на нефть в декабре, в зависимости от того, как эти санкции будут применяться», — сказал Крофт.

И эксперты говорят, что будущее кризиса тесно связано с продолжительностью российско-украинской войны, которая не собирается прекращаться. «Это будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться эта война», — сказал Феррейра. «Мы не видим никаких признаков того, что мы приближаемся к съезду здесь, в конфликте».