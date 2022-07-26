ООН сообщила о 5237 погибших мирных жителях в Украине

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CentralAsia (CA) - За пять месяцев с 24 февраля по 24 июля в Украине погибли 5237 мирных жителей, сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным ООН, во время военных действий погибли 2019 мужчин, 1379 женщин, 143 девочки и 164 мальчика. Данных о поле еще 41 умершего ребенка и 1491 взрослого пока нет.

Ранения получили 7035 человек, в том числе 1384 мужчины, 1017 женщин, 150 девочек и 215 мальчиков. Пол еще 195 детей и 4074 взрослых пока не известен.

ООН зафиксировала больше всего жертв среди гражданского населения в Донецкой и Луганской областях. На подконтрольной властям Украины территории погибли 2848 человек и 2820 пострадали. На территории под контролем вооруженных сил России, ДНР и ЛНР погиб 241 человек, ранены — 940.

Остальные случаи гибели или ранения происходили в Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Большинство жертв погибали или получали ранения, если военные применяли оружие взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня, реактивные снаряды, либо наносили авиаудары.