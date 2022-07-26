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SW: Российские войска укрепляют позиции в Запорожской и Херсонской областях (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 25 на 26 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают укреплять позиции в Запорожской и Херсонской областях в ожидании контрнаступления украинских войск.

Выводы института:

Российские силы добились незначительных успехов на юге от Бахмута, но вряд ли смогут эффективно использовать эти достижения, чтобы взять под полный контроль сам Бахмут.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута.

Украинские силы продолжают наносить удары по опорным пунктам России на южной оси.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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