Какие ограничения планируют ввести в Казахстане для «красной» зоны?

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане предприниматели и представители Минздрава обсудили планируемые ограничения для регионов в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации. Бизнес опасается, что не переживет новые жесткие карантинные меры, заявили в НПП «Атамекен», передает Tengrinews.kz.

В обсуждении приняли участие более 150 представителей предпринимательских ассоциаций, а также представители Министерства здравоохранения и нацпалаты.

Среди предлагаемых Минздравом мер - использование программы Ashyq, ограничение для массовых мероприятий до 50%, перевод сотрудников на удаленный формат работы, а также социальная дистанция, масочный режим и экспресс-тестирование сотрудников, работающих вахтовым методом.

Представители Минздрава пояснили, что предлагаемые сегодня меры основаны на новой матрице с учетом нагрузки на систему здравоохранения. В «желтой» зоне меры носят рекомендательный характер. А в «красной» зоне предлагается мягкий вариант, по сравнению с прошлым годом.

«Ashyq будет внедрен в случае загруженности коечного фонда более 50%. Если система здравоохранения не будет справляться, если у нас повторится 2020 год, тогда будет внедрен Ashyq. В настоящее время Ashyq проходит аттестацию на информбезопасность», - объяснила заместитель председателя Комитета санэпидемконтроля МЗ Сауле Ахметова.

Предприниматели попросили четко разграничить ответственность между предпринимателем и физическим лицом.

«Соблюдение социальной дистанции, масочный режим. Мы уже все знаем, какие были случаи, когда бизнес вынужден был закрываться из-за несоизмеримых штрафов при несоблюдении посетителями масочного режима. Поэтому давайте пропишем эту наработку разграничения ответственности. Предприниматель не может нести ответственность за все население», - заявила президент Ассоциации розничной торговли и общественного питания Марина Бошель.

Бизнесмены также попросили предусмотреть финансовую поддержку в случае обострения эпидситуации, к примеру, введение моратория на налоги и на проверки. Помимо уменьшения доходов, многим придется нанимать охранников, чтобы следить за ношением масок гражданами и сканированием Ashyq.

«У нас на самом деле остро стоит вопрос между здоровьем граждан и реабилитацией бизнеса. Да, ковид есть. Но это не значит, что санитарные врачи должны управлять экономикой страны. Простой любого предприятия общепита - от 500 до 700 тысяч тенге в сутки. Если это двое суток и больше, то сумма выше. Если сейчас государство закроет на локдаун или какие-то ограничения по бизнесу будут, от общественного питания, от 60 тысяч объектов, останется максимум половина, то есть 30 тысяч объектов общественного питания по всей стране», - отметила советник председателя Ассоциации общественного питания Вероника Нурпеисова.

Председатель Союза отечественных производителей медицинских изделий, медицинской продукции Серикбол Мусинов попросил Минздрав предоставить полноценную картину эффективности ограничительных мер за 2020-2021 годы, наглядно показать, насколько эффективно были потрачены средства, проводилась вакцинация, все профилактические меры, анализ эффективности ПЦР-тестирования, масочного режима, использования лекарственных средств и медицинских изделий.

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