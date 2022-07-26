Супругов из Туркменистана арестовали за организацию борделя в Индии

CentralAsia (TM) - В Индии по подозрению в организации борделя арестованы пять человек, включая семейную пару из Туркменистана. Об этом сообщило издание The Times of India.

По версии следствия, 47-летний Ахмет Мередов и его 37-летняя жена Азиза Джумаева организовали в Нью-Дели бордель, где эксплуатировались секс-работницы из-за рубежа. Подельниками семейной пары следователи считают двух граждан Индии 30 и 34 лет и одного гражданина Узбекистана — 48-летнего Алишера Тилладаева.

Полиция провела «контрольную закупку» с использованием подставного клиента. Двое граждан Индии, Мохаммед Аруп и Чанди Сахини, продемонстрировали полицейскому агенту десять секс-работниц на выбор. После этого в помещение ворвались коллеги «клиента», арестовавшие сначала Арупа и Сахини, а затем и остальных троих подозреваемых.

Все десять женщин, работавшие в борделе, оказались иностранками (из какой именно страны они приехали, не уточняется). У них не оказалось никаких документов, легализующих их пребывание в Индии. Впрочем, ответственность за нелегальное пребывание в стране, — единственное, что им грозит. Проституция в Индии не запрещена, уголовному преследованию подвергаются лишь сутенеры.