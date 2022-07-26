В Узбекистане выявлено 64 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 26 июля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 242 811. В течение прошедших суток зафиксированы 64 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (18), Хорезмской (6) и Джизакской (5) областях.

За день выздоровели 76 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 239 800).

На лечении находятся 1374 больных COVID-19.