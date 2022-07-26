Узбекистан и Кыргызстан обсудили возможности открытия новых авто- и авиамаршрутов

CentralAsia (UZ) - Посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев ранее встретился с министром транспорта Республики Узбекистан Илхомом Махкамовым.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения транспортного и логистического сотрудничества между двумя странами, в частности, часто упоминаемый в последнее время проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, отметив необходимость «активизации совместных усилий по дальнейшему развитию сотрудничества в этой области».

Кроме того, был рассмотрен проект строительства автодороги Уч-Коргон —Дароот-Коргон и открытия международного автобусного маршрута «Каракол –Ташкент – Каракол». Что касается возобновления маршрутов между двумя странами, было предложено вновь запустить пассажирские поезда «Ташкент – Балыкчи» и вернуть регулярные автобусные поездки по направлениями «Ош – Андижан» и «Кызыл-Кия – Фергана».

Отдельным пунктом обсуждался вопрос выполнения чартерных авиарейсов по маршруту «Ташкент – Тамчи» в летний туристический сезон. В заключение Муса Джаманбаев предложил рассмотреть возможность открытия авиасообщения по направлению «Ош – Ташкент – Ош» и организации нового транспортного маршрута - «Самарканд – Тамчи – Самарканд».