Из Сирии в Таджикистан вернули 146 женщин и детей

CentralAsia (TJ) - Вечером 25 июля 146 таджикских женщин и детей были доставлены из Сирии в Таджикистан. Рейс был совершен сирийской авиакомпанией.

Приезд этой группы в аэропорту Душанбе и доставку к месту дальнейшего содержания снимали только журналисты государственных каналов.

После досмотра и проведения всех процедур все доставленные были перевезены в место, название которого власти держат под секретом. Женщины и дети были перевезены из аэропорта в это место четырьмя автобусами «Asian Expres» в сопровождении трех автомобилей «Скорой помощи».

Ранее, при доставлении членов семей таджикистанцев, воевавших в рядах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) из Ирака, всех их размещали в лагерях, находящихся в местечке Харангон Варзобского района.

Государственное информационное агентство «Ховар» опубликовало несколько фотографий из аэропорта во время прибытия семей боевиков из Сирии и подчеркнуло, что данное поручение было выполнено по инициативе президента Таджикистана.

До передачи в Таджикистан эти люди содержались в лагере Аль-Хол (Аль-Холь) в районе Хасака в Сирии, который считается территорией, находящейся под контролем сирийских курдов.

Процесс передачи членов семей боевиков был скоординирован министерством иностранных дел Сирии совместно с Международным Красным Крестом и дипломатическим представительством Таджикистана в Кувейте.

В лагерях Аль-Хол и Родж на севере Сирии содержатся более 500 таджикских женщин и детей. Многие из них утверждают, что приехали в Сирию вслед за своими мужьями, не зная, что на самом деле происходит в этом регионе. Женщины жаловались на тяжелые условия жизни в лагерях и неоднократно просили власти Таджикистана организовать их возвращение на родину.

Весной 2019 года в Таджикистан из Ирака были возвращены 89 детей. Десятки таджикских женщин приговорены в этой стране к длительным тюремным срокам.

С 2014 года, когда ИГ объявило о создании Исламского Халифата, по данным таджикских властей, около 2 тыс таджикских граждан перебрались в Сирию и Ирак. Большинство из них либо убиты, либо заключены в тюрьму, либо до сих пор числятся пропавшими без вести.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения