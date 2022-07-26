Минтруда Таджикистана отправило 126 граждан на работу в Великобританию

CentralAsia (TJ) - Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана отчиталось о том, что в этом году его структурами было отправлено на работу в Великобританию 126 человек.

В ходе пресс-конференции 26 июля министр труда, миграции и занятости населения Ширин Амонзода заявила, что еще 200 человек ждут британских виз. По ее словам, таджикские граждане в Великобритании в основном работают на сезонных работах в теплицах и в парниках.

В министерстве утверждают, что они пытаются увеличить число стран, принимающих таджикских мигрантов. В настоящее время таджикские трудовые мигранты в основном едут на заработки в Россию и в Казахстан.

Как сообщила Амонзода, в этом году таджикская делегация посетила Южную Корею и обсудила вопросы работы таджикских мигрантов в этой стране.

Этот вопрос обсуждается уже несколько лет, но до сих пор дело так и не дошло до реализации таких замыслов, хотя и по словам Амонзода, «уже начаты подготавливаться списки желающих выехать на работу в Южную Корею и работа в данном направлении продолжается».

С 90-х годов Россия является основной страной, принимающей мигрантов из Таджикистана. На втором месте находится Казахстан. В последние годы граждане Таджикистана в поисках работы и лучшей доли выезжают также и в Южную Корею, европейские страны и в США, но количество таких мигрантов, в сравнении с Россией, невелико. По различным оценкам, в России живут и работают более миллиона граждан Таджикистана.

По официальной статистике, в Таджикистане числятся безработными около 60 тыс человек. Однако по неофициальным данным количество реально безработных людей гораздо больше.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения