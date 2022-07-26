Генпрокуратура России попросила суд признать террористической Партию исламского возрождения Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Генеральная прокуратура России попросила суд признать террористической запрещенную в Таджикистане Партию исламского возрождения (ПИВТ). Об этом на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном рассказал глава российского ведомства Игорь Краснов.

По словам Краснова, обращение в российский суд стало ответом на просьбу генерального прокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона «признать в России некоторые организации террористическими».

При этом в отчете пресс-службы президента Таджикистана о встрече не упоминается запрещенная в стране Партия исламского возрождения. При этом сообщается, что с Красновым были обсуждены «вопросы нейтрализации существующих внутренних угроз, связанных в том числе с тенденциями навязывания обществу идеологии религиозного радикализма, а также «спящими» ячейками международного терроризма и экстремизма».

История Партии исламского возрождения Таджикистана берет начало в 1973 году с ученика известного богослова Саид Абдулло Нури и организованной им подпольной группы под названием «Движение молодых мусульман». Позже она и стала фундаментом для образования партии.

В 1997 году Нури от имени таджикской оппозиции подписал соглашение о мире с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном после гражданской войны. Саид Абдулло Нури умер в 2006 году из-за продолжительной болезни в возрасте 59 лет.

В сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал Партию исламского возрождения террористической и запретил ее деятельность в стране. С тех пор многие члены партии бежали из страны, либо были задержаны и получили тюремные сроки, а их семьи подвергаются гонениям. В апреле 2021 года омбудсмен назвал незаконной материальную помощь из-за границы для семей осужденных членов ПИВТ.

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