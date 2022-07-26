«Евровидение-2023» решили провести в Великобритании

CentralAsia (CA) - Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Великобритании, а не на Украине, сообщили организаторы.

«Европейский вещательный союз (EBU) и BBC подтверждают, что конкурс песни «Евровидение-2023» будет проходить в Великобритании», - говорится в сообщении на сайте конкурса.

При этом уточняется, что Украина автоматически выйдет в гранд-финал конкурса вместе с «большой пятеркой» (страны, внесшие наибольший вклад в создание конкурса), которые, согласно регламенту, всегда попадают в финал без участия в полуфиналах. Также организаторы намерены внедрить «украинские элементы» в предстоящее шоу.

Город, в котором пройдет конкурс, будет определен позже.

Ранее организаторы сообщили, что из-за ситуации на Украине принято решение не проводить там конкурс. Решение о переносе было принято «по соображениям безопасности». Рассматривался вариант проведения песенного конкурса в Великобритании.

Победителем «Евровидения»-2022 в Турине (Италия) стала группа из Украины Kalush Orchestra с композицией Stefania. Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер с песней Space man, в финале он набрал 466 баллов. Россия в этом году от участия в конкурсе была отстранена из-за ситуации на Украине.

«Евровидение» проходит с 1956 года. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.