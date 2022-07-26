В России за сутки выявлено 6,1 тыс. случаев COVID

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России выявили 6183 новых случая заражения COVID-19, говорят данные оперштаба. Это на 6% меньше, чем днем ранее, и на 18% меньше, чем 24 июля, когда был зафиксирован рекорд по числу новых заболевших за последние два с половиной месяца.

По данным на 26 июля, были госпитализированы 1664 человека, это почти на 120% больше, чем в предыдущий день. 47 пациентов скончались (на 28% больше, чем 25 июля).

В Москве четвертый день подряд выявляют более 2 тыс. новых случаев заражения, однако и там идет снижение по сравнению с 23 июля, когда в столице был последний всплеск числа инфицированных. Более ни в одном регионе не зафиксировано свыше 1 тыс. новых случаев, более 500 — только в Санкт-Петербурге, свыше 100 — в пяти регионах. Один случай заражения или его отсутствие отмечается в четырех субъектах.

Всего с начала пандемии в стране выявили более 18,5 млн случаев заражения. Скончались, по сведениям оперштаба, более 382 тыс. человек. По данным Росстата на апрель, коронавирус был основной или сопутствующей причиной смерти более чем 760 тыс. россиян