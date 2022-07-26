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У почетного императора Японии Акихито диагностировали сердечную недостаточность
Акихито
Акихито

CentralAsia (CA) -  Врачи диагностировали сердечную недостаточность у 88-летнего почетного императора Японии Акихито, сообщило «Киодо» со ссылкой на управление императорского двора.

Диагноз поставили после обследования, которое бывший император прошел в больнице Университета Токио 24 июля. По данным телеканала Fuji, врачи обнаружили скопление жидкости в плевральной полости. Акихито с конца июня принимает лекарства и сейчас уже идет на поправку, заверили во дворце.

Император Акихито правил с 7 января 1989 года по 30 апреля 2019 года. Он решил сложить полномочия из-за возраста. В феврале 2012 года император перенес операцию на сердце, также он лечился от рака предстательной железы. Императором Японии стал его старший сын Нарухито.

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