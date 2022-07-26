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Генконсульство России откроется в Самарканде

CentralAsia (UZ) -  Генеральные консульства России откроются еще в четырех городах мира. Об этом рассказал ТАСС директор консульского департамента министерства иностранных дел (МИД) РФ Иван Волынкин.

По его словам, речь идет об в Актау (Казахстан), Канкуне (Мексика), Гродно (Белоруссия) и Самарканде (Узбекистан).

«По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока российских граждан», - констатировал Волынкин.

Дипломат добавил, что также готовится «кардинальное увеличение» штатов российских дипмиссий в странах СНГ, Латинской Америки, Африки и Азии.

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