Мы готовы к переговорам с талибами о разморозке афганских денег, - спецпредставитель США

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CentralAsia (UZ) - На международной встрече в Ташкенте 26 июля спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст заявил, что Вашингтон готов обсудить с талибами вопрос об освобождении афганских финансовых активов. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Он подчеркнул, что посредством диалога с талибами международные институты должны быть уверены в прозрачности в этой области.

Том Уэст пояснил, что, хотя у его страны есть разногласия с талибами, с приближением зимы народ Афганистана столкнется с еще большими проблемами.

«По этой причине США, являясь крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану, готовы вести переговоры с талибами об освобождении замороженных средств этой страны», - сказал Уэст.

На конференции также выступила специальный представитель США по делам женщин и правам человека в Афганистане Рина Амири. Ее выступление было сосредоточено на поддержке требований афганского народа в отношении образования девочек, основных прав женщин и политической стабильности.

Всего к моменту падения прежнего правительства Афганистана на зарубежных счетах Центрального банка страны (Da Afghanistan Bank) было более $9 млрд резервов, большая часть которых хранилась в Соединенных Штатах. Остальные активы находились в Германии, ОАЭ, Швейцарии и нескольких других странах.

На встрече присутствуют представители Америки, России, Евросоюза, Китая, Великобритании, Индии, Ирана, Пакистана и ряда других стран, международных организаций и финансовых институтов.

В ней участвует также делегация во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел движения «Талибан» Амиром Ханом Муттаки.