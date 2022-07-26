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Таджикистан почти на 38% нарастил поставки продукции в Афганистан

CentralAsia (TJ) -  Таджикистан в первом полугодии 2022 года экспортировал в Афганистан товаров и продукцию на сумму более $51,2 млн, сообщает таджикское статистическое ведомство.

За этот период общий объем товарооборота между двумя странами составил $52,7 млн, в котором 97,2% приходится на поставку таджикских товаров в Афганистан. Это больше объем экспорта в Афганистан в первой половине 2021 года на 38%, передает Азия Плюс.

Тогда, еще при прежней афганской власти, экспорт таджикской продукции в эту страну составил всего чуть более $37,2 млн., снизившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Основной продукцией, поставляемой Таджикистаном в Афганистан, остается электричество. Ее, по данным статагентства, за шесть месяцев республика экспортировала на сумму около $44,9 млн.

По информации министерства энергетики и водных ресурсов РТ, около 92% экспорта электричества приходится на Афганистан. Также электроэнергия была поставлена в Узбекистан.

В начале июля, руководство "Барки точик" сообщило на пресс-конференции, что Афганистан не оплатил часть поставленной в эту страну таджикской энергии, не уточнив объем задолженности. В начале 2022 года сообщалось, что Афганистан не оплатил $33 млн.

Афганистан по итогам первого полугодия этого года вошел в «семерку» главных рынков сбыта таджикской продукции, после Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана, Ирана и Бельгии.

В целом, общий объем экспорта Таджикистана в первой половине этого года составил свыше $1,2 млрд. Внешнеторговый оборот Таджикистана сложился на сумму более $3,5 млрд. Это на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главными торговыми партнерами Таджикистана, на которых приходится около 57% от общего объема внешнеторгового оборота республики, являлись Россия (около $750 млн), Китай (около $670 млн), Казахстан (более $642 млн).

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