В Узбекистане сообщили о самоубийстве бизнесмена - владельца компании Rash Milk

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане крупный бизнесмен и владелец предприятий Rash Milk и Recosement, Рахмиддин Мирзаев, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РУз.

В настоящее время о причинах самоубийства не уточняется. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

«У него были большие идеи и планы. Он всегда думал о больших целях. На прошлой неделе, когда мы отправили помощь строящейся мечети в Шорчинском районе, мы помолились за них. Ему нравился спорт. Он был сторонником развития образования. Было много спонсорской работы», — написал в своем Telegram-канале журналист Хуршид Далиев.