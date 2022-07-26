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В Узбекистане сообщили о самоубийстве бизнесмена - владельца компании Rash Milk

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане крупный бизнесмен и владелец предприятий Rash Milk и Recosement, Рахмиддин Мирзаев, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РУз.

В настоящее время о причинах самоубийства не уточняется. Правоохранительные органы расследуют инцидент.

«У него были большие идеи и планы. Он всегда думал о больших целях. На прошлой неделе, когда мы отправили помощь строящейся мечети в Шорчинском районе, мы помолились за них. Ему нравился спорт. Он был сторонником развития образования. Было много спонсорской работы», — написал в своем Telegram-канале журналист Хуршид Далиев.

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