В Кыргызстане 2–5 августа пройдут учения спецподразделений ОДКБ

CentralAsia (KG) - На территории Кыргызстана 2–5 августа пройдут тактико-специальные учения спецподразделений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщается на сайте организации.

Войска спецназначения выполнят «задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению».

О целях подразделений МЧС на сайте говорится так: «Отработают задачи по ликвидации последствий, возникших в ходе антитеррористической операции».

Последний раз войска ОДКБ входили в Казахстан. Это происходило в январе на фоне протестов, вызванных ростом цен на газ.

В ОДКБ входят: Россия, Кыргызстан, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Армения.

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