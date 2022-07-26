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Американские ученые разработали сверхбыстрый тест для диагностики COVID-19

CentralAsia (CA) -  Американские исследователи разработали экспресс-тест для диагностики COVID-19. По словам ученых из компании Columbia Engineering и Rover Diagnostics, они создали платформу RT-PCR, которая выдает результат за 23 минуты - быстрее, чем другие ПЦР-тесты на рынке, передает Phys.org.

«Нашей целью было создать тест, который можно было бы использовать в местах, где важны быстрые результаты: в аптеках, транспортных узлах, на общественных мероприятиях», - пояснил профессор биомедицинской инженерии Сэм Сиа.

Технология может быть адаптирована для тестирования на широкий спектр инфекционных заболеваний, включая не только COVID-19, но и грипп, стрептококк и другие вирусы, требующие быстрой диагностики. Его целевая чувствительность выше, чем у других типов тестов, таких как изотермический, антигенный и CRISPR. А при весе всего в один килограмм Rover PCR легко носить с собой, и им может пользоваться любой желающий.

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