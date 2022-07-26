Генпрокуратура пригласила кыргызского джазмена Викрама Рузахунова в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана ведет переговоры о прибытии кыргызского музыканта Викрама Рузахунова в страну, передает Tengrinews.kz.

Как рассказали в ведомстве в ответ на официальный запрос, с 10 февраля 2022 года Департамент Антикоррупционной службы по Алматинской области проводит досудебное расследования по статье 146, части 2, пункту 1 УК («Пытки, совершенные группой лиц») в отношении неустановленных сотрудников правоохранительных органов области по факту применения пыток в отношении кыргызского джазмена Викрама Рузахунова.

19 февраля органом следствия Рузахунов был признан потерпевшим.

«На сегодняшний день по делу допрошены сотрудники Департамента полиции города Алматы, Алматинской области, ПС КНБ и медработники, однако круг подозреваемых лиц определить не представляется возможным по ряду причин (отсутствуют видеозаписи, журналы регистрации посетителей и доставленных лиц, все задействованные сотрудники находились в масках, в том числе в медицинских)», - сообщили в Генпрокуратуре.

Также стало известно, что из Департамента полиции области затребованы фотокарточки всех сотрудников, задействованных в вышеуказанных событиях с Рузахуновым.

«Рузахунов неоднократно приглашался в орган расследования для проведения с его участием необходимых следственных действий. В настоящее время ведутся переговоры о его прибытии с обеспечением мер безопасности», - добавили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры Алматинской области.

Ранее, 7 января во время беспорядков в Алматы музыкант был задержан в Алматинской области, когда он направлялся в Кыргызстан. Рузахунова приняли за бандита и даже записали его видеораскаяние, в котором он представился другим именем и оговорил себя. Уже после освобождения Викрам Рузахунов заявил, что он подвергся давлению и избиениям. По его словам, в результате он получил тяжкий вред здоровью, и это доказывают результаты экспертиз.

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