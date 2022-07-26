Глава МВД Каракалпакстана освобожден от занимаемой должности

CentralAsia (UZ) - Глава МВД КаракалпакстанаАманбай Орынбаев покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Аманбай Орынбаев назначен первым заместителем председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан по вопросам экологии и развития Приаралья, сообщает УзА.

Ранее А.Орынбаев занимал должность министра внутренних дел Республики Каракалпакстан, на которую был назначен в марте текущего года.