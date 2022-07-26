В Ташкенте подвели итоги Международной конференция по Афганистану

CentralAsia (UZ) - 26 июля в Ташкенте состоялась международная конференция по Афганистану на тему «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», в которой приняли участие спецпредставители государств, ближайших соседей Афганистана, стран Южной, Центральной Азии, Ближнего Востока, Европейского Союза, США, а также делегация временного правительства Афганистана.

В МИД РУз обнародовали заявление страны-организатора международной конференции по Афганистану.

«Впервые состоялся представительный международный форум по Афганистану, который не ограничивается политическими заявлениями, а сфокусирован на вопросах укрепления мира, стабильности и экономического восстановления государства в интересах всего афганского народа, его соседей и мирового сообщества. Стороны выразили уважение суверенитету, независимости и территориальной целостности Афганистана и подтвердили приверженность его становлению в качестве мирного, неделимого, независимого, экономически развивающегося государства, свободного от терроризма и наркопреступности», – говорится в заявлении.

Отмечается, что участниками конференции выражено общее понимание того, что сегодня главным приоритетом должно стать возрождение и укрепление экономики Афганистана как важный фактор достижения прочного мира в этой стране. Необходимо содействовать интеграции Афганистана в межрегиональные экономические процессы, продвигать реализацию социально значимых и инфраструктурных проектов, в том числе по формированию трансрегиональных транспортных, энергетических и других коридоров.

Подчеркивается, что представители правительства Афганистана и руководители других делегаций отметили значимость инициатив, выдвинутых президентом Узбекистана, в том числе по строительству железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул - Пешавар», прокладке ЛЭП «Сурхан – Пули-Хумри», созданию транспортно-логистическому хабу «Термез карго», а также преобразованию учебного центра в Термезе в образовательный кластер по подготовке кадров для Афганистана.

Кроме того, участники поддержали мнение руководителя Узбекистана о необходимости поощрять и поддерживать шаги правительства Афганистана по мирному обустройству страны, улучшению социально-экономической ситуации, налаживанию дружественных отношений с соседними государствами и взаимовыгодному сотрудничеству с международным сообществом.

Подчеркнута важность выполнения временным правительством Афганистана ключевых требований мирового сообщества по формированию правительства на основе широкого представительства, обеспечения прав женщин и доступа афганских девочек для получения полноценного школьного образования. В свою очередь, это станет основополагающим условием для завершения процесса национального примирения в Афганистане.

Глава афганской делегации заявил участникам форума о том, что правительство Афганистана самым серьезным образом рассматривает озабоченность, выраженную международными партнерами относительно государственного строительства и реализации прав и интересов человека, включая права женщин и национальных меньшинств. Афганская сторона отметила, что правительство страны проводит политику «нулевой терпимости» в отношении наркотиков и коррупции. Участники с удовлетворением приняли к сведению подтверждение правительством Афганистана ранее взятых на себя обязательств по недопущению использования территории этой страны против интересов безопасности других государств.

Выражая озабоченность в связи с ухудшающейся социально-экономической и гуманитарной ситуацией в Афганистане, участники выразили уверенность в необходимости консолидации усилий международного сообщества, направленных на оказание гуманитарной и экономической помощи афганскому народу, восстановление национальной экономики страны в целом.

Также делегаты отметили последовательные усилия Организации Объединённых Наций и её специализированных структур по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу и высказались за продолжение программ содействия.

Участники вновь подчеркнули важность разморозки финансовых активов Афганистана за рубежом, которые должны быть направлены правительством страны на решение социально-экономических и гуманитарных вопросов, проблем в областях здравоохранения и образования, удовлетворение нужд и потребностей всего 35-миллионного афганского населения, реализацию значимых инвестиционных проектов.

«Выражена готовность продолжить тесную координацию международных усилий и совместную работу по содействию постконфликтному восстановлению страны и её интеграции в мировое сообщество», – говорится в заключении.