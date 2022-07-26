Путин и Эрдоган в Сочи обсудят конфликт на Украине

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит с однодневным визитом Сочи.

Как пишет Habertürk, в Сочи Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что они обсудят конфликт на Украине, а также оценят ситуацию по зерновому коридору, сообщил TRT Haber.

Позже информацию о встрече подтвердил и Кремль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин и Эрдоган обсудят региональные проблемы и двусторонние отношения, передает «Интерфакс».

В прошлый раз главы государств встречались 19 июля во время трехстороннего саммита в «астанинском формате» в Тегеране. До саммита Эрдоган и Путин также провели двусторонние переговоры. Тогда они в том числе обсудили вопрос экспорта украинского зерна, и спустя несколько дней Россия и Украина заключили с Турцией соответствующие соглашения.

На следующий день после сделки российские силы нанесли удар по объектам в морском порту Одессы. В Минобороны заявили, что был уничтожен военный корабль ВМС Украины, склад американских ракет, а также повреждена инфраструктура завода по ремонту кораблей. В Кремле подчеркнули, что целью была только военная инфраструктура Украины и угроз для вывоза зерна по соглашению между двумя странами нет.

Ранее 26 июля TGRT Haber и Milliyet сообщили, что Путин предложил Эрдогану развивать совместное производство ударных беспилотников Bayraktar. По их информации, президент Турции заявил об этом на заседании Центрального исполнительного совета правящей Партии справедливости и развития.