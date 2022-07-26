Комил Алламжонов назначен замруководителем Администрации президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Глава Общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа Комил Алламжонов стал заместителем руководителя Администрации президента Узбекистана, сообщает пресс-секретарь главы государства.

Согласно информации, президент Шавкат Мирзиеев 26 июля подписал указ о новом назначении Алламжонова.

Ранее, 8 июля текущего года, руководителя Администрации президента освободили от должности. Позже на должность руководителя Администрации быд назначен министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

Комил Алламжонов работал пресс-секретарем президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 1 декабря 2017 года по 3 октября 2018 года, с 31 января 2020 года был председателем Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа, а его заместителем была старшая дочь президента - Саида Мирзиеева. В январе 2020 года Алламжонов занял пост председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа.