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В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 2684 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2684 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 864;

в городе Алматы – 505;

в Карагандинской области – 379;

в Кызылординской области – 102;

в Акмолинской области – 89;

в городе Шымкент – 84;

в Жамбылской области – 81;

в Алматинской области – 73;

в Жетысуской области — 74;

вАтырауской области – 68;

в ЗКО – 52;

в Костанайской области – 49;

в Павлодарской области – 49;

в Абайской области — 43;

в Улытауской области — 41;

в Мангистауской области – 34;

в Актюбинской области – 33;

в СКО – 24;

в Туркестанской области – 20.

Всего в стране подтверждено 1 338 090 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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