В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 2684 человек

Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2684 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 864;
в городе Алматы – 505;
в Карагандинской области – 379;
в Кызылординской области – 102;
в Акмолинской области – 89;
в городе Шымкент – 84;
в Жамбылской области – 81;
в Алматинской области – 73;
в Жетысуской области — 74;
вАтырауской области – 68;
в ЗКО – 52;
в Костанайской области – 49;
в Павлодарской области – 49;
в Абайской области — 43;
в Улытауской области — 41;
в Мангистауской области – 34;
в Актюбинской области – 33;
в СКО – 24;
в Туркестанской области – 20.
Всего в стране подтверждено 1 338 090 случаев.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения