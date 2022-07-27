В конгрессе США сообщили, в какой срок Зеленский хочет вернуть юг Украины

- Азия и мир, политика
- 9:47, 27 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский намерен в течение трех-шести недель вернуть утраченные после начала российской «операции» территории, в том числе южные, сообщил глава комитета по делам Вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит изданию Politico.
Смит входил в число делегатов, посетивших на прошлой неделе Киев. Говоря о военных планах украинского президента, Смит уточнил, что тот озвучил их в ходе послания, с которым обратился к делегатам.
По словам члена палаты представителей, украинские власти заявили, что хотят заключить мирное соглашение с Москвой, однако прежде они должны вернуть себе утраченные после 24 февраля территории. «Помогите им сейчас как можно больше. Следующие три-шесть недель будут иметь решающее значение», — передал он главный посыл Зеленского. По его словам, в Киеве считают, что позже это будет сделать гораздо сложнее.
Как отмечает Politico, приближается зима и более низкие температуры, а также суровые условия, замедлят ведение боевых действий до «войны на истощение», что в основном «будет на руку России».
С начала военных действий в Украине под контролем российских военных полностью оказались Херсонская область, большая часть Запорожской области и часть Харьковской, а также территории признанные Москвой частью ЛНР и ДНР.