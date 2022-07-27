Два племянника Алишера Усманова вошли в санкционный список Великобритании

CentralAsia (UZ) - Великобритания ввела санкции в отношении министра юстиции России и племянников олигарха Алишера Усманова Санжара и Сарвара Исмаиловых. Это следует из документа, опубликованного на сайте британского парламента.

Кроме того, под санкции попали главный редактор российского правительственного информационного агентства Sputnik International Антон Анисимов и британский видеоблогер Грэм Филлипс, сотрудничающий с российскими телеканалами RT и "Звезда".

Активы тех, кто включен в список, будут заморожены в Великобритании.

Алишер Усманов после вторжения России в Украину попал в санкционный список ЕС вместе с другими российскими олигархами, которые, как считается, близки к президенту Путину.

В рамках санкций миллиардеру запрещен въезд в Евросоюз, а его активы в ЕС заморожены.

В начале марта французские власти арестовали 2 вертолета, связанных с Алишером Усмановым. Также сообщалось, что правительство Германии заблокировало стоящую на верфи в Гамбурге яхту Алишера Усманова «Dilbar» стоимостью 600 миллионов долларов. Итальянские издания сообщили, что принадлежащая Усманову вилла на Сардинии опечатана.

По данным МИД Великобритании, Алишер Усманов передал часть своих активов своей сестре Гульбахор Исмаиловой после того, как в марте был включен в санкционный список ЕС.

После этого все активы Исмаиловой в Великобритании были заморожены, а ей запретили въезд в страну. Гульбахор Исмаиловой также принадлежит 82,1 процента акций Клинического санатория имени Федоровича в Ташкенте.

8 апреля Совет Евросоюза внес в санкционный список еще одну сестру Алишера Усманова Саодат Нарзиеву. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) писал, что Нарзиева является бенефициаром более 27 банковских счетов в швейцарских банках на общую сумму более 2 миллиардов долларов.