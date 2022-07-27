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В Ташкенте презентован проекта строительства железнодорожного маршрута «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар»

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте состоялась презентация проекта строительства железнодорожного маршрута «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» протяженностью 750 километров.

В рамках прошедшей вчера в Ташкенте международной конференции на тему «Афганистан: безопасность и экономическое развитие» состоялось секционное заседание «Восстановление экономики – основа прочного мира в Афганистане», модератором которого выступил заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддин Абидов, сообщает ИА «Дунё».

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), в ходе сессии состоялась презентация проекта строительства железнодорожного маршрута «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» протяжённостью 750 километров. По предварительным расчетам АО «Боштранслойиха», проект включает в себя строительство более 1200 искусственных сооружений, в том числе 3 тоннелей, более 100 переездов и 336 мостов. Общая ориентировочная стоимость реализации проекта по предварительным данным составляет 4,6 миллиарда долларов США. Реализация данного проекта позволит не только создать тысячи новых рабочих мест, но и решить многие социально-экономические проблемы афганского общества, что будет способствовать установлению мира и стабильности в этой стране.

Важность данного проекта заключается в том, что он соединяет железнодорожную инфраструктуру Центральной и Южной Азии, обеспечивая, таким образом, взаимосвязанность регионов. Его реализация создаст уникальные перспективы и реальные возможности для развития экономик стран, наращивания прочного межрегионального сотрудничества.

В ходе секционного заседания были также презентованы результаты деятельности международного многофункционального транспортно-логистического хаба в Термезе, через который в Афганистан отправляется гуманитарная помощь, и Образовательного центра по обучению афганских граждан в Термезе.

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