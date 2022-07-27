Узбекистан намерен поставлять в Афганистан электроэнергию до 6 млрд кВт·ч в год

CentralAsia (UZ) - Сотрудничество Узбекистана и Афганистана в сфере энергетики было обсуждено в ходе Международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие», прошедшей в Ташкенте 25-26 июля.

О ходе реализации совместных проектов в данном направлении в рамках сессии «Восстановление Афганистана – основа прочного мира в Афганистане» рассказал заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев.

Были отмечены работы, проводимые в рамках инвестиционного проекта «Строительство ЛЭП 500 кВ Сурхан-Пули-Хумри» на территории Афганистана. В результате реализации данного проекта, Афганистан будет обеспечен ежесуточным поступлением 24 млн кВт·ч или 6 млрд кВт·ч в год.

Общая протяженность ЛЭП 500 кВ Сурхан-Пули-Хумри (Ходжа-Алвон) составляет 245,6 км. Из них 45 км приходится на территорию Республики Узбекистан и 200,6 км - на территорию Исламской Республики Афганистан.

Общая стоимость контракта «Проектирование, строительство и эксплуатация» (DBO) проекта «Сурхан-Пули-Хумри» на территории Афганистана составляет 100,1 млн долл США.

Между АО «Национальные электрические сети Узбекистана» и Da Afghanistan Breshna Sherkat в декабре 2020 года был подписан контракт о проектировании, строительстве и эксплуатации ЛЭП на территории Афганистана (DBO).

С июля 2021 реализация проекта на территории Афганистана была приостановлена в силу известных политико-социальных событий.

В настоящее время по проекту завершено строительство сети электропередачи 500 кВ на территории Республики Узбекистан (45 км от ПС Сурхан до границы с Афганистаном).

В рамках проекта согласовано продление срока начала строительных работ на территории Афганистана до 31 августа 2022 года.

В настоящее время ожидается, что Азиатским банком развития будет открыто для компании Da Afghanistan Breshna Sherkat финансирование проекта.