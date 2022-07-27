Таджикистан и Кыргызстан возобновили работу по демаркации общей границы

Иллюстративное фото.

CentralAsia (TJ) - Очередная встреча топографических групп правительственных делегаций обеих государств на этот раз проходит в Баткенской области.

Известно, что рабочие переговоры будут длиться 5 дней до 29 июля.

Кыргызские СМИ со ссылкой на слова спецпредставителя кабинета министров страны Назирбека Борубаева сообщают, что стороны согласовали около 80 км границ за все время переговоров.

Так, с мая 2021 года, после событий на границе, согласовано 82 км. До этого было также уточнено около 520 км общей границы.

Борубаев также добавил, что протяженность границ между странами достигает 972 км, но при уточнении может возникнуть разница в цифре, поскольку при обмене некоторых земель участки могут стать короче или длиннее.

Ранее, глава Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана Ориф Ходжазода также заявил о согласовании с кыргызской стороной 80-километрового участка границы.

По его словам, власти Таджикистана заинтересованы в скорейшем решении вопроса демаркации границы с Кыргызстаном, отметив, что работа будет вестись непрерывно.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Кыргызстана Садыр Жапаров договорились активизировать деятельность межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества и межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы двух стран.

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