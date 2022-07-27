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В Ухане снова введен локдаун из-за единичных случаев COVID-19

CentralAsia (CA) -  Более миллиона жителей китайского города Уханя, с которого, как считается, началось распространения коронавируса COVID-19, оказались запертыми в своих домах из-за очередного ужесточения карантина, сообщает Bloomberg.

Жители окраинного района Уханя должны сидеть дома и не выходить на улицу без особой потребности. Весь общественный транспорт был остановлен, а развлекательные заведения закрыты на три дня после того, как во вторник в районе были обнаружены 4 бессимптомных больных COVID-19. Всего в городе живут 11 млн человек.

Сообщается, что Китай придерживается своей стратегии Covid Zero (Нулевой ковид), заключающейся в изоляции, ограничениях в передвижении и массовом тестировании.

Внимание также приковано к южному производственному центру в Шэньчжэне, где с 19 июля выявлено более 150 новых больных.

Из-за этого крупные китайские компании обязали работать в системе «замкнутого цикла» в течение семи дней. Чтобы не останавливать производство важных товаров, рабочие не должны покидать территорию предприятия и не могут контактировать с остальным миром.

Власти также попросили компании сократить ненужное взаимодействие между непроизводственным персоналом и фабричными цехами, чтобы уменьшить распространение инфекции.

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