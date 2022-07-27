Из Узбекистана в Кыргызстан пытались незаконно вывезти почти $300 тысяч

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CentralAsia (UZ) - В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления СГБ по Ферганской области РУз, предотвращены попытки незаконного вывоза крупной суммы денег в иностранной валюте в соседнюю страну.

По информации СГБ Узбекистана, житель Ферганского района 1985 г.р., получил $152 663 в Коканде от гражданина, личность которого устанавливается, и был задержан сотрудниками СГБ, когда вез эти деньги жителю Ферганского района с целью их переправки в Кыргызстан.

Также был задержан мужчина, который ожидал его в кишлаке «Миндон» приграничного с Кыргызстаном Ферганского района.

В другом случае житель Ферганского района 1992 г.р. получил в Фергане $140 054 от гражданина А.Т. и был задержан в ходе передвижения по направлению «Фергана-Вуадиль» с целью передачи указанной суммы жителю Кыргызстана. Также, в ходе оперативного мероприятия был задержан гражданин, передавший деньги.

По данным фактам следственным отделом Управления СГБ по Ферганской области возбуждены уголовные дела, ведется следствие.