В Монголии стартовала программа молодежных делегатов ООН

CentralAsia (MNG) - Офис президента Монголии, Министерство окружающей среды и туризма совместно с Организацией Объединенных Наций и УНА Монголии запускают в августе 2022 года программу «Молодежный делегат ООН — Экологическое лидерство», чтобы расширить участие молодежи и дать возможность молодежи участвовать в биоразнообразия и определяемый на национальном уровне вклад, а также донести свои голоса до национального и глобального уровней принятия решений.

В рамках программы будут отобраны 30 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которым будет предоставлена возможность в течение двух месяцев посещать семинары по различным экологическим вопросам и реализовывать экологически безопасный проект. Два лучших участника получат возможность представлять монгольскую молодежь на международных конференциях ООН в Египте и Канаде.

После того, как молодежные делегаты ООН примут участие в конференциях, они совместно организуют национальный молодежный диалог, чтобы поделиться своими знаниями и определить возможности и следующие шаги для участия молодежи в защите окружающей среды.

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