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В МИД Монголии состоялась встреча с министром экономики Люксембурга

CentralAsia (MNG) -  26 июля заместитель министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэр провел встречу с министром по сотрудничеству в целях развития и гуманитарным вопросам, министром экономики Великого Герцогства Люксембург господином Францем Файотом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве. Заместитель министра Б. Мунхджин выразил признательность Монголии правительству Великого Герцогства Люксембург за его помощь в целях развития, оказываемую сектору здравоохранения в течение последних 21 года.

В рамках программы содействия развитию Правительство Великого Герцогства Люксембург с 2001 года реализует ряд проектов, играющих важную роль в снижении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в Монголии, а также в наращивании потенциала специалистов-кардиологов.

Г-н Франц Файот находится с официальным визитом в Монголии 26-31 июля 2022 года.

источник: МИД Монголии

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