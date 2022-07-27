В МИД Монголии состоялась встреча с министром экономики Люксембурга

CentralAsia (MNG) - 26 июля заместитель министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэр провел встречу с министром по сотрудничеству в целях развития и гуманитарным вопросам, министром экономики Великого Герцогства Люксембург господином Францем Файотом.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве. Заместитель министра Б. Мунхджин выразил признательность Монголии правительству Великого Герцогства Люксембург за его помощь в целях развития, оказываемую сектору здравоохранения в течение последних 21 года.
В рамках программы содействия развитию Правительство Великого Герцогства Люксембург с 2001 года реализует ряд проектов, играющих важную роль в снижении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в Монголии, а также в наращивании потенциала специалистов-кардиологов.
Г-н Франц Файот находится с официальным визитом в Монголии 26-31 июля 2022 года.
источник: МИД Монголии