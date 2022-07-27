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В Министерстве финансов Монголии состоялась встреча с делегацией Люксембурга

CentralAsia (MNG) -  Делегация Люксембурга во главе с Францем Файо, министром сотрудничества в целях развития и гуманитарных вопросов и министром экономики Великого герцогства Люксембург, прибыла в Монголию с официальным визитом 26 июля. Визит продлится до конца месяца.

26 июля Б.Жавхлан, министр финансов и и.о. министра экономического развития Монголии, принял делегацию герцогства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения отношений, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Монголия установила дипломатические отношения с Великим Герцогством Люксембург в 1976 году, и с тех пор в рамках государственных грантов были успешно реализованы многочисленные проекты и программы, такие как «Проект по наращиванию потенциала и обучению в финансовом секторе», «Консолидация сердечно-сосудистых услуг и Национальный центр кардиологии и проект сети телемедицины для здоровья матерей и новорожденных.

При поддержке правительства Люксембурга различные тренинги посетили около 1500 специалистов банковского и финансового сектора Монголии.

источник: Минфин Монголии

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