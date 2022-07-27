В Туркменистане классифицировали бездомных псов и ввели в законодательство термины «приют» и «собачник»

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CentralAsia (TM) - В Туркменистане вступил в силу закон «О собаководстве и кинологической деятельности», в котором классифицировали бездомных псов и ввели термины «приют» и «собачник», сообщает Turkmen.news со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

В документе бездомных собак поделили на «условно-поднадзорных», «бесхозных» и «одичавших». Также в законодательство ввели такие термины, как «собачник», «приют» и «пункт временного содержания собак».

Кроме того, в законе конкретизировали какие действия считаются жестоким обращением с животными. Например, запрещено убийство собаки, преднамеренная утеря, жестокие методы отлова, проведение собачьих боев, удаление зубов или когтей, использование собак для получения шкуры, мяса, жира и лишение животного пищи, воды или сна.

Все эти действия попадают под статью о жестоком обращении с животными и наказываются либо предупреждением, либо штрафом в размере 0,5 базовой величины.

Зоозащитники много лет критикуют коммунальные службы Туркменистана за жестокое обращение с бездомными животными. Например, в 2019 году сообщалось о массовом отлове и отстреле животных в Ашхабаде. Тогда жители столицы могли найти и выкупить своих питомцев в питомнике в районе Чоганлы. Работники коммунальных служб также предлагали выкупить пойманных животных волонтерам.

В марте 2021 года местные СМИ писали, что в Ашхабаде вдоль улицы, по которой ездил Сердар Бердымухамедов, практически полностью убили местных кошек и собак. Один из столичных зоозащитников сообщил изданию, что власти дали указание «полностью истребить животных», чтобы они не мешали кортежу Бердымухамедова.

В июле 2022 года жительница Туркменабада записала видео, как сотрудники коммунальных служб убивали бездомных собак варварскими методами на глазах у детей. Туркменка пообещала отправить видео президенту страны.

При этом в Ашхабаде стоит 15-метровый монумент «Туркменский алабай». Его открыл бывший президент Гурбангулы Бердымухамедов в западной части Ашхабада в ноябре 2020 года. Высота фигуры собаки составляет 6 метров и она установлена на постаменте высотой 9 метров.