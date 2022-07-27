Премьер-министр пожелал успехов национальной сборной по шахматам Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ принял шахматистов сборной Монголии по шахматам, которые примут участие в 44-й Шахматной Олимпиаде 2022 года.

В ходе встречи премьер-министр подчеркнул, что Правительство Монголии придает большое значение развитию шахматного спорта и выразил уверенность, что монгольские шахматисты успешно примут участие в турнире, пожелав при этом успехов.

Гроссмейстер А.Энхтуул сказала: «Поскольку шахматы еще не признаны олимпийским видом спорта, ФИДЕ организует раз в два года турнир для определения лучшего шахматиста. Другими словами, Шахматная Олимпиада для нас – для шахматистов – равносильна Олимпиаде», при этом поблагодарив премьер-министра и правительство за решение вопросов практики и финансирования.

44-я Шахматная Олимпиада 2022 года пройдет в Ченнаи, Республика Индия, с 28 июля по 10 августа. В Олимпиаде примут участие 343 шахматиста из 197 стран.

Монголию на турнире представят 10 шахматистов: гроссмейстеры Д.Батсурэн, Б.Гундаваа, С.Билгуун и А.Энхтуул, мастер Г.Амартувшин, международные мастера С.Ган-Эрдэнэ, Б.Баярмаа, Т.Мөнхзул. , Б.Мөнгөнзул и Д.Мөнхзул.

Шахматная олимпиада проводилась в режиме онлайн в течение последних двух лет, и это будет первый физический турнир с момента начала пандемии COVID-19.

Сборная Монголии по шахматам уже 25 раз участвовала в турнире. Мужская команда на данный момент занимает 46-е место, а женская – 27-е.

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