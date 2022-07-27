Вирусолог: ВОЗ может вскоре объявить об окончании пандемии COVID-19

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить об окончание пандемии через несколько месяцев. Об этом рассказал главный научный сотрудник Научно исследовательского института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА Новости.

«Пандемия продолжается и будет еще продолжаться достаточно долго, хотя я не исключаю, что ВОЗ может объявить об окончании пандемии, но не скоро, я думаю, это еще займет несколько месяцев», — сказал Альтштейн.

«Подвид омикрона, получивший название «кентавр», может оказаться «живой вакциной» и закончить пандемию», — считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, «кентавр» более заразный, поэтому он быстро «проиммунизирует» население.