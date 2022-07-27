«Военное ралли» в ходе «АрМИ-2022» впервые пройдет одновременно и в России, и в Монголии

CentralAsia (MNG) - Международный этап Армейских международных игр («АрМИ-2022» ) конкурса «Военное ралли» впервые пройдет на территории двух стран одновременно - России и Монголии.

«Впервые международный этап «АрМИ-2022» конкурса «Военное ралли» пройдет на территории двух государств, а именно: Российской Федерации и Монголии», - говорится в сообщении.

В ходе соревнований военным водителям на автомашинах «Камаз» и «Урал» с колесными формулами 4х4 и 6х6 предстоит преодолеть более 1 тыс. км по пересеченной местности, а также выполнить упражнение контрольных стрельб из пулемета Калашникова с борта бронеавтомобиля «Тигр» и поразить мишени из автомата АК-74 в составе команды на дистанции 100 м.

Конкурс «Военное ралли» — это соревнование по полевой выучке, проводимое между экипажами иностранных команд. Победитель определяется по итоговому времени, затраченному на прохождение экипажем участков пути.

Ранее сообщалось, что более 230 команд из 31 страны уже подтвердили своё участие в Армейских международных играх в 2022 году. Как отмечали в военном ведомстве, команды из Саудовской Аравии и Руанды примут участие в играх впервые.

Игры «АрМИ-2022» пройдут с 13 по 27 августа. В ходе соревнований планируется провести 36 международных конкурсов.

источник: пресс-служба Минобороны РФ

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