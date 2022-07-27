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В аймаке Ховд, Монголия насчитали 2000 аргали

CentralAsia (MNG) -  Согласно недавней переписи, в аймаке Ховд было учтено 2000 аргали (диких баранов).

Архары и горные козлы обычно обитают в районах сум Мөст, Дуут, Алтай, Цэцэг и Мөнх-Хайрхан в аймаке Ховд. Ежегодно выдается в среднем 10 охотничьих лицензий на аргали и 25-30 лицензий на горных козлов.

Благодаря долгосрочной программе по охране алтайской аргали, реализуемой Монголией и Россией, популяция аргали увеличивается год от года.

Более того, согласно переписи, проведенной в 2021 году, 4095 аргали были учтены в пограничной зоне аймаков Баян-Өлгий и Увс. По данным WWF Монголии, эта цифра показывает увеличение на 675 особей по сравнению с переписью, проведенной в 2019 году.

WWF Монголии был основан в 1992 году по приглашению правительства Монголии и позже официально зарегистрирован как филиал WWF International.

С момента своего создания WWF Монголии осуществил пятую 5-летнюю программу сохранения и в настоящее время приступает к шестой 5-летней программе сохранения. Программа направлена на сохранение и содействие устойчивому управлению экосистемами, находящимися под угрозой исчезновения, основными видами и их средой обитания.

источник: wwfint.awsassets.panda.org

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