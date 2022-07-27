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В аймаках Увс и Говь-Алтай реализуется проект по обеспечению средств к существованию скотоводов, устойчивых к изменению климата

CentralAsia (MNG) -  Проект «Жизнеобеспечение скотоводов, устойчивых к изменению климата», финансируемый организацией World Vision США, реализуется в 8 сомонах аймаков Увс и Говь-Алтай, бедных в экстремальных климатических условиях, таких как засуха и дзуд.

Проект направлен на повышение устойчивости, средств к существованию и питания бедных домашних хозяйств пастухов посредством предоставления скота, приусадебного садоводства и формирования групп производителей.

В июне проект организовал разведение породистого скота, адаптированного к местным условиям, в 111 домохозяйств, первоначально запланированных 100 домохозяйств, при поддержке и сотрудничестве со стороны местных органов власти в поиске хороших местных пород и снижении цен путем повышения осведомленности пастухов с большим стадом, чтобы помочь более бедным семьям.

Каждое хозяйство получило по 20 овец с ягнятами и по 5 коз с козлятами. Местные органы власти также поддерживали все процессы рабочей силой и транспортом.

источник: World Vision Mongolia

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