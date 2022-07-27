В аймаке Баянхонгор проведено комплексное изучение физической географии, ландшафта и поверхностных вод

CentralAsia (MNG) - Институт географии и геоэкологии Монгольской академии наук провел оценку экологического потенциала бассейна реки Байдраг на ландшафтном уровне и разработку мероприятий по его целевому использованию и охране.

Работа проводилась в рамках проекта «Обеспечение устойчивости и устойчивости (Ensuring Sustainability and Resilience — ENSURE) зеленых ландшафтов Монголии», который совместно реализуется Министерством окружающей среды и туризма и Программой развития ООН.

В рамках этого проекта было проведено комплексное изучение физической географии, ландшафта и поверхностных вод в бассейне озера Бөөнцагаан и реки Байдраг. Исследование проводилось исследовательской группой под руководством заведующего отделом физической географии и экологических исследований Института географии и геоэкологии С.Нарангэрэл.

Сообщалось, что в бассейне было мало дождей и засухи, а некоторые части рек, ручьев и родников пересохли.

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